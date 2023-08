Torino | Buongiorno non è convinto dell’Atalanta | cosa succede

(Di giovedì 31 agosto 2023) Le ultime sul possibile trasferimento di Alessandrodalall’Atalanta. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, potrebbe sfumare il passaggio di Alessandroall’Atalanta. Il difensore e capitano delnon è infattidi lasciare il club granata per i nerazzurri. Per questo, la squadra di Gasperini potrebbe tornare su Hien del Verona dopo i lunghi corteggiamenti nelle scorse settimane di mercato. Confermato invece il doppio trasfimnento aldi Zapata e Soppy.

Calciomercato Torino: niente Atalanta, Buongiorno rimane in granata Toro News

