Torino-Besiktas | trattativa per Vojvoda

... il Fenerbaçe dell'altro ex interista Edin Dzeko e ildell'ex milanista Ante Rebic , come ... in forza a lungo al Napoli: il difensore Nikola Maksimovic, che ha giocato anche cone Genoa,...Commenta per primo Ilha ufficializzato la cessione in prestito di Emirhan Ilkhan , reduce dal prestito alla Sampdoria . Il giocatore, classe 2004 ed ex, passerà all' Istanbul Basaksehir per un anno.Leonardo Bonucci (LaPresse) - Calciomercato.itVederlo in campo aappare praticamente ... Non mancano le sirene arabe e una richiesta in Turchia () e in Olanda (Ajax). A pochi giorni dalla ...

Malinovskyi-Torino, il Besiktas complica i piani: i dettagli dell'offerta Calciomercato.com

La permanenza al Torino di Mergim Vojvoda non è ancora sicura. Anche se mancano ormai poche ore alla fine della sessione estiva di calciomercato, il futuro del terzino kosovaro continua a essere in bi ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.