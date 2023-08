Torino | 5 operai travolti e uccisi da un treno Sotto accusa il sistema dei subappalti

Leggi anche Brandizzo (), cinquemorti sul colpo travolti da locomotore nella notte: uno di loro aveva solo 22 anni La Procura di Ivrea ha aperto naturalmente un fascicolo per disastro e ...... sulla linea Milano -- era come una mamma. "Non aveva paura di niente Kevin, lavorava di ... Ciò che è certo, al momento, è lo strazio delle famiglie dei cinque. "Come si fa a dire che ...... 'Dopo 16 anni siamo di fronte ad una nuova Thyssen' 'A sedici anni di distanza siamo di fronte a una nuova Thyssen (la tragedia del dicembre 2007 in cui amorirono setteall'interno ...

Incidente ferroviario sulla Torino Milano, morti cinque operai investiti da treno Adnkronos

Torino Cinque operai sono stati travolti e uccisi intorno alla mezzanotte scorsa in un incidente ferroviario all’altezza della stazione di Brandizzo sulla linea Torino-Milano: si tratta di addetti ...Nel fascicolo si ipotizzano i reati disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, tutti ancora a carico di ignoti ...