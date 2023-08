Tirannia verde | arriva l' eco-tatuaggio per viaggiare gratis

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Mille euro valgono bene una deroga alle regole della democrazia. Almeno in Austria, Stato che diede i natali a uno dei più spietati dittatori della storia, dove il governo eco -ansioso ha avuto una pensata più inquietante perfino dell'allarme climatico. Si dà il caso che la ministra per il Clima e l'Energia, Leonore Gewessler, abbia regalato un anno di abbonamentosui mezzi pubblici ai primi che si fossero tatuati la scritta “Klima Ticket”. «Come farsi pubblicità sulla pelle delle persone» ha commentato polemica l'opposizione. Il Klima Ticket infatti non è uno slogan, ma un biglietto di libero accesso al trasporto pubblico che l'esecutivo mette in vendita a 1.095 euro e che è in campagna promozionale. Qui però siamo ben oltre l'autopromozione a mezzo di testimonial, peraltro pagati anche poco, se si pensa che unè per sempre. ...