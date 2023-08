Tino Vettorello | il cuoco del Festival del Cinema | «Ecco cosa mangiano le star»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dalla passione di Monica Bellucci per il tiramisù al «Rombo alla Clooney». Per la 14a volta, ilveneto gestirà il ristorante delalla Biennale delservendo i gourmet e le celebrità, di cui ci ha rivelato i segreti (in cucina)

Addirittura lo chef della Mostra del Cinema di Venezia, proporrà il piatto dell'anno a base di granchio blu. Restituendo al crostaceo un'aura di nobiltà. Una cosa è certa: o gli... Ma c'è un modo per trasformare questo nemico giurato della pesca in un'opportunità, arricchendo la tavola locale e preservando al contempo la biodiversità marina

E mentre le aree di ristorazione della mostra - Terrazza Biennale by Campari e ristorante del Palazzo del Casinò - sono anche quest'anno affidate allo chef trevigiano Tino Vettorello, ormai un ...Tino Vettorello si presenta spesso come "lo chef delle star" perché gli capita come cuoco della Biennale di cucinare per Clooney o Penelope Cruz. Ma la sua storia imprenditoriale è ben più articolata ...