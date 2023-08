The Creator | Gareth Edwards sulla tecnologia nel film | Molto anni ' 80 e ' 90

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023) Lache vediamo nella pellicola è stata disegnata pensando agli'80 e '90, quindi prendendo a esempio Walkman e Nintendo. Quando manca circa un mese all'uscita nelle sale del suo nuovo, The, il registaha parlato dellache vedremo nella pellicola che definisceil look dell'intera operazione. John David Washington (Tenet) è il protagonista del, affiancato da Gemma Chan (Eternals). La trama è incentrata sull'intelligenza artificiale eha precedentemente rivelato di non aver detto agli attori chi interpretava gli esseri umani e chi i robot. In una nuova intervista concessa a Slashha rivelato un'altra ...