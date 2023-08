Texas | Alta Corte vieta cure per minori transgender

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – L'delha autorizzato l'entrata in vigore della nuova legge promulgata dal governatore Greg Abbott con cui sil'assistenza sanitaria aiminorenni, comprese leormonali e i farmaci che bloccano la pubertà. Il, il secondo Stato più popoloso degli Usa, ha circa 29.800 giovanidi età compresa tra 13 e 17 anni, secondo il Williams Institute dell'Ucla. “I giovanie le loro famiglie sono costretti ad affrontare l’inizio dell’anno scolastico timorosi di ciò che li aspetta. Ma cerchiamo di essere chiari: la lotta è lungi dall’essere finita”, hanno affermato i gruppi di difesa in una dichiarazione congiunta. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web ...

(Adnkronos) – L'Alta Corte del Texas ha autorizzato l'entrata in vigore della nuova legge promulgata dal governatore Greg Abbott con cui si vieta l'assistenza sanitaria ai transgender minorenni, comprese le cure ...

(Adnkronos) – L'Alta Corte del Texas ha autorizzato l'entrata in vigore della nuova legge promulgata dal governatore Greg Abbott con cui si vieta l'assistenza sanitaria ai transgender minorenni, compr ...