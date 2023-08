Test Nasa ok | rientrano campioni dell’asteroide Bennu Sveleranno molti misteri

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Previsto il 24 l'atterraggio della capsula Osiris-Rex, a bordo meno di 250 grammi di roccia spaziale racconterannosegreti del sistema solare e forse come è nata la vita sulla Terra Sono pronti gli esperti dellaa prendere iche stanno per rientrare sulla terra e che sono stati raccolti quasi tre anni fa dalla missione Osiris Rex, partita nel 2016. Laha appena confermato che il team guidato dall’ente spaziale statunitense ha concluso con successo l’ultimonel deserto occidentale dello Utah ed è quindi nelle fasi finali dei preparativi per l’arrivo del primo campione di asteroide. Il rientro è previsto per il 24 settembre e a bordo della sonda ci sono 8,8 once (circa 250 grammi) di preziosissima roccia ...