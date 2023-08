Ternana Vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli umbri sono ancora a secco di vittorie, mentre i pugliesi devono recuperare i punti persi.Vssi giocherà domenica 3 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Liberati.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Notte fonda per gli umbri che hanno incassato tre sconfitte consecutive. Un brutto segnale che preannuncia una stagione di sofferenze come quella della passata stagione. Occorre subito una svolta per fermare l’emorragia di risultati negativi. I pugliesi si aspettavano di avere qualche punto in più dei cinque fin’ora raccolti. La squadra di Mignani non può permettersi di perdere terreno se vuole conquistare la promozione in A dopo la cocente delusione della scorsa stagione. LE ...