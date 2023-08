Tensione alle stelle all’asta del Fantacalcio | finisce a coltellate

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) A farne le spese è stato un ragazzo di 15 anni incensurato che è stato ferito in diversi punti e portato d’urgenza in ospedale Il terrore di tanti si è materializzato ed è diventato realtà. Succede che nell’asta del, una sorta di mercato virtuale di giocatori, per quanto ci ti tiene a fare le cose per bene e soprattutto per quanto ci si crede, si possano alzare un po’ i toni poi però tutto rientra e ci si chiarisce, soprattutto perché alla fine questo genere di cose si fanno tra amici. Ma stavolta qualcuno ha esagerato ed è entrato un po’ troppo nella parte e ha deciso di passare all’azione, tirando fuori un coltello e decidere che era giunto il momento di farsi giustizia per qualcosa andato storto durante l’asta del. Purtroppo non è uno scherzo, ma quanto accaduto al quartiere Ponticelli a Napoli la notte scorsa. Alcune ...