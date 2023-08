Tennis | Us Open Ruud eliminato | avanza Paul

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il norvegese finalista nel 2022 ko contro Zhang al quinto set. NEW YORK (STATI UNITI) - Casper, finalista lo scorso anno, è uscito di scena al secondo turno dal singolare maschile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il

Eliminata la Azarenka, avanzano le statunitensi Pera e Brady. NEW YORK (STATI UNITI) - Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina hanno superato il secondo turno del singolare femminile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La lettone Ostapenko, numero 21 del mondo e 20 del tabellone di New Yoek, ha avuto la meglio sulla russa ...potente e grande personalità. Matteo invece ormai è una certezza, e siamo molto curiosi di ... Samsonova Jacopo Gadarco Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022...spensieratezza che contraddistingue i giocatori più giovani al loro primo approccio con il... per l'affermazione del classe 2004 americano; il primo terzo turno in carriera allo USper ...

Us Open, oggi il derby Sinner-Sonego e Berrettini. Fa discutere il Campo 17, odore di marijuana ovunque la Repubblica

Sarà una giornata importante la quarta gli Us Open con il tennis italiano grande protagonista. Sui campi di Flushing Meadows sono in programma i match di secondo turno e scenderanno in campo nel derby ...Eliminata la Azarenka, avanzano le statunitensi Pera e Brady.NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina hanno ...