Tennis | Us Open Ostapenko e Rybakina al terzo turno

(Di giovedì 31 agosto 2023) Eliminata la Azarenka, avanzano le statunitensi Pera e Brady. NEW YORK (STATI UNITI) - Jelenaed Elenahanno superato il secondodel singolare femminile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La lettone Ostape

USLa strada che porterebbe Novak Djokovic in finale agli Usè diventata quasi un'autostrada. Sono tante le sorprese che hanno caratterizzato la terza giornata di gare a New York, che non hanno fatto altro che agevolare ulteriormente il cammino del ......Rune per un episodio simile a Roma " e che Zhang da quella pausa è uscito ritrovando il... opposto al francese Adrian Mannarino, testa di serie numero ventidue Il tabellone maschile US2022 ...Jannik Sinner se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli US2023 , quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York . Entrambi hanno avuto un esordio senza patemi. L'altoatesino ha annientato il bombardiere teutonico ...

Us Open, oggi il derby Sinner-Sonego e Berrettini. Fa discutere il Campo 17, odore di marijuana ovunque la Repubblica

La risalita di Matteo Berrettini passa ancora una volta da un tennista francese. Dopo aver battuto Ugo Humbert al primo turno in maniera abbastanza netta, il tennista romano affronterà Arthur Rinderkn ...NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Giornata campale per il tennis azzurro. Agli Us Open, infatti, scendono in campo i quattro italiani ancora in gara: Sinner e Sonego, che hanno superato rispettivamen ...