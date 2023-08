(Di giovedì 31 agosto 2023) In contemporanea con gli US Open prosegue l’appuntamento giornaliero dimania, il programma di Dario Puppo su Sport 2U ed OA Sport. Ospite di questa puntata è stato, con il quale si è commentata la giornata appena passata e quella che dovrà venire con tanti azzurri in campo. L’attenzione all’inizio è stata rivolta su Dominic Stricker, che ha battutos Tsitsipas: “Un personaggio nuovo ed interessante. Sicuramente ha grande coraggio, tira forte. Ogni tanto potrebbe riflettere un attimo. Ha fatto una grande partita ed è sicuramente un personaggio che può piacere ai ragazzini perchè tira tutto ed esulta anche nel modo che piace a loro. Gli svizzeri continuano a buttare fuori giocatori di talento. Sicuramente è stata una bella partita”. Sul derby azzurro tra Jannike ...

...di. Negli anni ha sempre attirato numerosi tennisti locali e forti tennisti italiani che hanno garantito un bello spettacolo per la cittadinanza. L'ultima edizione è stata vinta da...Il secondo e terzo derby invece risalgono all'edizione del 2017: al primo turnoTravaglia superò Fabio Fognini per 64 76 36 60 e al terzo turno Paolo Lorenzi battè Thomas Fabbiano per 62 64 ...Ma il clou sarà alle 16 con il derby tra Fabio Fognini eNapolitano, in un programma chiuso dall'affasciante sfida del giovanissimo azzurro Lorenzo Carboni a Benoit Paire. Vincenti Ruggeri ...

Tennis, Stefano Semeraro: "Sinner batte Sonego in tre o quattro set. Berrettini deve giocare come sa" OA Sport

I giovani tennisti del Circolo Tennis Montecatini hanno ottenuto grandi risultati a un torneo giovanile, con 3 primi posti e 3 secondi posti. Complimenti a tutti i ragazzi per aver tenuto alto il nome ...I tre allievi della Galimberti Tennis Academy sono stati protagonisti di match molto ... Molto più facile il successo di Andrea Picchione, reduce dalla finale nell’Itf di Caslano, su Stefano Papagno, ...