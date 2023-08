Tennis | Sinner batte Sonego nel derby italiano agli US Open

(Di giovedì 31 agosto 2023) Jannikha battuto Lorenzoneltuttovalido per il secondo turno degli USdi. L’altoatesino si è imposto sul torinese in tre set, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka. Leggi anche:, la prima vittoria di Jannikin un Atp Masters 1000 a Toronto – Il video Atp Toronto, l’Jannikl’americano Paul e va in finale – Il video L'articolo proviene da

