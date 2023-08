Temptation Island | Greta Rossetti ha avuto un flirt con Michele Morrone | L' ho vissuta in maniera totalmente privata

Sto facendo una terapia leggera, una rifinitura' Filippo Bisciglia, la malattia avuta da bambino - Il narratore di '' aveva svelato a 'Verissimo' della malattia che ha segnato la ...Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati tra i protagonisti più seguiti della decima edizione di. I due sono usciti dal villaggio delle tentazioni insieme ma, nelle ultime ore, la ragazza ha spiazzato tutti ammettendo di non fidarsi più di nessuno e di stare in allerta con il ...Inoltre, anche Amedeo Venza qualche giorno fa ha condiviso nelle sue stories una fotografia circolata sul web che, a quanto pare, ritrae l' ex tentatrice dimentre abbraccia il ...

Temptation Island, Gabriela Chieffo spiazza: "Non mi fido più di nessuno, con Giuseppe..." ComingSoon.it

Temptation Island, l'ex tentatrice Greta Rossetti attualmente fidanzata con Mirko conferma la sua storia con Michele Morrone ...Greta Rossetti è finita al centro del gossip per una sua passata frequentazione con un noto attore. Stanca delle critiche e numerose segnalazioni riguardanti la sua sfera privata sentimentale, l'ex ...