“Tempo del Creato” | oltre un mese di iniziative in vista della seconda Laudato si’

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Città del Vaticano – Il 1° settembre inizia ildel. Quest’anno, che porta il tema ‘Che la Giustizia e la Pace Scorrano’ e simboleggiato dal “fiume possente”, inizia il 1° settembre con la Festa del(conosciuta anche come la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del) e si conclude il 4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi. Nel suo messaggio per la Festa del, Papa Francesco ha affermato: ‘In questodel, come seguaci di Cristo nel nostro comune cammino sinodale, viviamo, lavoriamo e preghiamo perché la nostra casa comune abbondi nuovamente di vita. Lo Spirito Santo aleggi ancora sulle acque e ci guidi a “rinnovare la facciaterra”.’ Ha insottolineato il ‘ritmo del cuore ...