TEDxFiumicino | ecco tutti gli speaker

(Di giovedì 31 agosto 2023) Fiumicino –i magnifici 7!A quasi una settimana dal primo, in programma l’8 settembre al Castello SanGiorgio di Maccarese, sono stati rivelati gli ultimi 3: Marianna the Influenza, LucaPancalli e Clara Marziali.Cosa possiamo aspettarci? Degli speech potenti in grado di ispirare e produrre riflessioni sutemi quali l’uguaglianza e l’inclusione, la disabilità e la malattia.Marianna the Influenza è una giovane content creator e divulgatrice italiana di secondagenerazione. Si batte per l’uguaglianza sociale contro la grassofobia, da quando ha capitoche la società avesse un problema con il colore della sua pelle e il suo peso corporeo. Tra lesue ragioni di vita, dar voce alle cause più nobili e a chi è più fragile, affinché ci sia un verocambiamento.Luca Pancalli è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ...