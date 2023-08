Taylor Swift annuncia a sorpresa “1989 Taylor’s Version”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo aver polverizzato i biglietti per le due date evento in programma il 13 e 14 luglio 2024 a San Siro, la popstar multiplatino Taylorhato adal palco della data del “Eras Tour” a Los Angeles la pubblicazione di “)”, in uscita venerdì 27 ottobre. Da oggi è già disponibile il preorder dei formati cd, cassetta, vinile e cd deluxe nelle varianti crystal skies blue, rose garden pink, aquamarine green e sunrise boulevard yellow. “!!!) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioiare che la miae di “” uscirà il 27 ottobre. Ad ...

Tra i successi degni di nota figurano " Cruel Summer" di, " Vampire" di Olivia Rodrigo , " Flowers" di Miley Cyrus , " Dance The Night (From Barbie The Album)" di Dua Lipa e " Kill Bill"...L'estate dei record di: la cantante di All Too Well è diventata la prima artista donna da un milione di ascolti streaming al mese. Lo ha annunciato Spotify sui suoi profili social. Il colosso svedese della ...Guts Olivia Rodrigo 8 settembre Una certa curiosità precede il secondo album della nuova principessina del teen pop americano, figlioccia un po' die un po' di Avril Lavigne. Le assicura ...