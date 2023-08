Taremi | niente Milan | il comunicato del Porto

Dall'altra parte, il casoche a questo punto rimarrà in Portogallo e a fine gennaio potrà ... era giovanissimo, aveva segnato poco oe la coppia Fassone - Mirabelli lo aveva pagato la ...... modifiche o integrazioni che ne fanno una controproposta e quindi non perfezionano un bel... Però, se alla fine non arrivasse, quale gran peccato avrebbe fatto Colombo per essere mandato ...Al netto della concorrenza non è quindi da escludererelativamente al nome di, sia in un senso che nell'altro. In caso di mancata fumata bianca il Milan dovrebbe rivalutare le ...

Intoppi quando sembrava fatta: Milan, niente più Taremi Goal.com

Mehdi Taremi non sarà un giocatore del Milan. La trattativa fra i rossoneri e il Porto è infatti saltata.Taremi non sarà un nuovo giocatore del Milan: il Porto fa sapere che la trattativa è fallita. Resterà in Portogallo ...