Taremi al Milan | improvviso stop | l' affare rischia di saltare

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sembrava fatta e invece no: al 90 per cento il passaggio di Mehdidal Porto alsalterà. Ieri sera il club portoghese e i rossoneri avevano concluso l'accordo per il trasferimento dell'...

Sembrava fatta e invece no: al 90 per cento il passaggio di Mehdidal Porto alsalterà. Ieri sera il club portoghese e i rossoneri avevano concluso l'accordo per il trasferimento dell'attaccante iraniano alla corte di Pioli per 15 milioni più bonus , ma ...Potrebbe saltare all'ultimo minuto l'affare tra ile Mehdi. L'inserimento di qualche intermediario ha complicato le cose, come già accaduto all'Inter con Lazar Samardzic. La stessa situazione si sta ripetendo anche con il club rossonero, ...La trattativa tra il Porto e ilper Mehdiè in questo momento bloccata. Il problema Il nodo commissioni tra rossoneri e agenti del giocatore La trattativa tra il Porto e ilper Mehdiè in questo momento ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, salta Taremi. Zapata dall'Atalanta al Torino. Juventus, Bonucci all'Union ... Fanpage.it

Il mercato del Milan non è ancora terminato, l’obiettivo numero uno è il vice-Giroud ma l’ultimo nome in lizza si sta complicando: ecco il motivo Stefano Pioli ha reagito più che bene alle sue… Leggi ...Problemi nella trattativa che avrebbe dovuto portare l'attaccante iraniano dal Porto ai rossoneri di Pioli: tutti i dettagli ...