Così il ministro degli Esteri italiano Antonioin apertura del secondo giorno dei lavori del summit dei ministri Ue della Difesa e degli Esteri a Toledo. Per l'Africa, ha aggiunto, "abbiamo ...A Ceglie Messapica, in Puglia,e Salvini hanno suonato l'inizio della campagna... Confronto ... Calenda sta riscoprendo il Pdla soglia del 4% per tornare a Strasburgo Renderà a Matteo ...Infine, Antonio, ministro degli Esteri, ha avanzato la proposta di privatizzazione dei moli,...soprattutto il fatto che non si tratta di un settore marginale, ma di una delle ...

Tajani: preoccupa instabilità in Africa, serve soluzione diplomazia - Il ... Il Sole 24 ORE

Toledo (Spagna), 31 ago. (askanews) - "Niger, Gabon, una situazione di instabilità, questa serie di golpe militari con effetto domino in tutta l'Africa Subshariana preoccupano. Noi vogliamo una ...A tal proposito, per quanto riguarda il vicepremier Antonio Tajani, “lavoro benissimo” con lui. Tajani: sono preoccupato. Si tassano i rendimenti dei titoli di Stato Sarà. Ma proprio ieri dalle pagine ...