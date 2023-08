Per quanto riguarda la situazione che si è creata ai confini tra Italia e Francia,ha espresso la convinzione "che il tunnel del Monte Biancosi può chiudere nel periodo di Natale. La cosa ...leggi anche Chiusura traforo del Monte Bianco, gli hotel: "Rischiamo il disastro": 'Credosi possa chiudere traforo durante la pausa natalizia' Prima dell'incontro il ministroaveva ...L'Italia chiede alla Francia che il tunnel del Monte Biancovenga chiuso fino a cheverrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus. La ministra ...a ...

Tajani: 'Non si può chiudere il tunnel del Monte Bianco a Natale' Tiscali Notizie

Toledo (Spagna), 31 ago. (askanews) - Da Toledo, dove partecipa al summit dei ministri degli Esteri e della Difesa Ue, il titolare della Farnesina Antonio Tajani ha detto che oggi vedrà il suo omologo ...Per il 4 settembre è prevista la chiusura per 15 settimane, ma l'Italia ha chiesto che il tunnel del Monte Bianco non venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità ...