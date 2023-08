Taiwan | ok Usa a primi aiuti militari diretti all’isola

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Approvato dall’amministrazione Biden il finanziamento per il primo trasferimento di equipaggiamentiUsa anel quadro di un programma generalmente destinato a governi stranieri. Il pacchetto, che rientra nel programma Foreign Military Financing (Fmf) del Dipartimento di Stato, ha un valore di 80 milioni di dollari. La notizia è destinata a suscitare le ire della Cina, che considera– isola di fatto indipendente – una “provincia ribelle” da “riunificare”. “L’Fmf verrà utilizzato per rafforzare le capacità di autodifesa diattraverso una capacità di difesa combinata e una consapevolezza maggiore del dominio marittimo e della capacità di sicurezza marittima”, afferma il Dipartimento nella notifica al Congresso secondo il documento visionato dalla Cnn. “In linea con il ...

Gli aiuti militaridanneggiano la "sicurezza" dell'isola. E' il commento del portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in merito al via libera all'assistenza militare di Washington da 80 milioni ...In spalla spazio alla geopolitica con le mosse di Cina esu('Trappola di Tucidide. Così Stati Uniti e Cina rischiano una nuova catastrofe su'). IL SOLE 24 ORE 'Gelata di luglio sui ...... che attualmente è concentrata nell'area Asia - Pacifico, tra cui Cina, Hong Kong, Corea e, ... Forse il governoteme che il Medio Oriente possa diventare una porta per far mettere alla Cina ...

Taiwan, via libera degli Stati Uniti a primi aiuti militari diretti all'isola Sky Tg24

L'amministrazione Biden ha approvato per la prima volta un pacchetto di aiuti militari per Taiwan sotto forma di assistenza militare diretta ...Gli aiuti militari Usa a Taiwan danneggiano la "sicurezza" dell'isola. E' il commento del portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in merito al via libera all'assistenza militare di ...