Taiwan | ok Usa a primi aiuti militari diretti all’isola

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Approvato dall'amministrazione Biden il finanziamento per il primo trasferimento di equipaggiamentiUsa anel quadro di un programma generalmente destinato a governi stranieri. Il pacchetto, che rientra nel programma Foreign Military Financing (Fmf) del Dipartimento di Stato, ha un valore di 80 milioni di dollari. La notizia è destinata a suscitare le ire della Cina, che considera– isola di fatto indipendente – una "provincia ribelle" da "riunificare". "L'Fmf verrà utilizzato per rafforzare le capacità di autodifesa diattraverso una capacità di difesa combinata e una consapevolezza maggiore del dominio marittimo e della capacità di sicurezza marittima", afferma il Dipartimento nella notifica al Congresso secondo il documento visionato dalla Cnn. "In linea con il ...

Il Dipartimento di Stato ha informato ieri il Congresso sul pacchetto di aiuti, destinato a far salire le tensioni con Pechino ...L'amministrazione del presidente americano Joe Biden ha approvato per la prima volta gli aiuti militari diretti degli Stati Uniti a Taiwan nell'ambito del programma di assistenza ai governi stranieri, ...