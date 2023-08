Taiwan-Cina | sale la tensione | ora gli Usa rafforzano gli aiuti militari a Taipei La rabbia di Pechino

... destinato a far salire le tensioni con Pechino perché da 50 anni gli Usa riconoscono ufficialmente solo la, anche se Washington - ai sensi delRelations Act - è tenuta alla fornitura di ...La notizia è destinata a suscitare le ire della, che considera- isola di fatto indipendente - una 'provincia ribelle' da 'riunificare'. 'L'Fmf verrà utilizzato per rafforzare le capacità ...... ma lache si presenterebbe al cospetto dell'America in un'evidente situazione di inferiorità ... Si tratta di una necessità quasi esistenziale: come con il Mar Cinese (e ancora di più con), ...

Cina, aiuti militari Usa danneggiano sicurezza di Taiwan - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Come filiale della taiwanese Quanta Computer Inc, l’alleanza di QCT con Nvidia ha beneficiato in modo significativo dell’entusiastico sostegno di Wall Street all’IA. Il valore delle azioni di Quanta è ...Le forze armate della Cina prenderanno tutte le misure necessarie contro la nuova vendita di armi a Taiwan per 80 milioni di dollari ...