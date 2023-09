Surfer S1 di Aiper pulisce la piscina da foglie | insetti e capelli E si carica con l’energia solare

ha annunciatoS1, il suo primo robot skimmer senza fili alimentato da un piccolo pannello solare, che affiancherà la gamma di robot pulisci - piscina Seagull. I robot per piscina...1, il robot senza fili per piscineS1 è un roboto che funziona in piscine di tutte le forme e dimensioni e scivola sulla superficie. Rimuovendo automaticamente i detriti ...Tra questi ancheS1 , il primo robot skimmer dell'azienda per piscine che funziona ad energia solare, per risparmiare tempo ed energia. La novitàS1, controllabile anche da app ...

Surfer S1 di Aiper pulisce la piscina da foglie, insetti e capelli. E si ... DDay.it

Aiper showcased its new Surfer S1 innovative cordless robotic pool skimmer at IFA Berlin 2023. Launching in Q1 2024, the Surfer S1 rids pool surfaces of unwanted debris saving pool owners time and energy. BERLIN, Sept. 1, 2023 /PRNewswire/ -- Expanding its global portfolio of innovative pool cleaning solutions.