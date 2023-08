Supporto Formazione Lavoro | di cosa si tratta

Leggi su zon

(Di giovedì 31 agosto 2023) A partire dal 1° settembre sarà possibile fare domanda per l‘Sfl, il nuovo progettoche andrà a sostituire il precedente Reddito Di Cittadinanza. La nuova misura è rivolta alle persone tra i 18 ed i 59 anni ancora occupabili ed in situazione di povertà. Le persone destinatarie del Sfl dovranno partecipare attivamente ad un percorso formativo per un massimo di 12 mesi e ricevere per altrettanto tempo un contributo pari a 350 euro mensili. L’assegno di inclusione partirà dal 1° gennaio e sarà destinato ai nuclei familiari con uno dei componenti disabile, minore o over 60 preso in carica dagli assistenti sociali. Dal 1° settembre la domanda è presentabile direttamente all’Inps o ai patronati. Dal 1° gennaio invece anche ai Caf. Ulteriore requisito è possedere un ISEE non superiore ai 6 mila euro annui. ...