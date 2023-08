Supporto formazione e lavoro | dal 1° settembre si può fare domanda | i requisiti

La Summer School si svolge con ildi Fondazione CRC e CRT e con il patrocinio di Città di ... La partecipazione agli incontri è libera e vale come attività diper i docenti. Il ...Per chi perde il reddito di cittadinanza e ha un'età compresa fra 18 e 59 anni c'è ile lavoro (Sfi). L'indennità Sfi vale 350 euro al mese per 12 mesi e serve per trovare lavoro.SFL: pronte le istruzioni per la domanda die Lavoro 30 Agosto 2023 Nel frattempo, l' INPS ha pubblicato anche le istruzioni per la domanda di accesso al beneficio: prima di ...

Supporto formazione e lavoro, cosa succede dopo il reddito di cittadinanza: ultime notizie Adnkronos

Il Supporto per la formazione e il lavoro sta per debuttare ed è giunto il momento di presentare le domande. Non è previsto un click day, le domande potranno essere effettuate anche nei giorni seguent ...Sta per arrivare una nuova comunicazione dell'INPS per la disposizione del Reddito di cittadinanza. Vediamo le novità.