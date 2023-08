Supporto formazione e lavoro 2023 | si parte il 1° settembre Cosa cambia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Oltre 30 mila famiglie da venerdì 1°potranno fare domanda per ottenere il nuovo strumento per trovare: il(o SFL). Si tratta di 33mila nuclei familiari che in queste ore stanno ricevendo una comunicazione Inps, che li avvisa di aver fruito ad agosto della settima mensilità del Reddito diCittadinanza loro spettante. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. I destinatari di questo messaggio – come spiega Inps in una nota stampa – se hanno i requisiti previsti, possono quindi inviare istanza di SFL ed essere avviatia un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo di 12 mesi, durante il quale riceveranno un ...

Prima l'iscrizione a scuola, poi la richiesta del Sfl. Infatti, i giovani dai 18 ai 29 anni, che non hanno assolto l'obbligo scolastico, possono inviare la domanda di "per la formazione e il lavoro" (Sfl) solo se allegano una copia dell'attestato d'iscrizione o frequenza a un percorso d'istruzione per adulti di primo livello. È quant'altro precisa l'Inps

Il Ministero del Lavoro ha reso note le attività di orientamento e formazione svolgendo le quali i disoccupati possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro, ossia il nuovo sussidio da ...Dopo la stretta sul Reddito di cittadinanza, da domani sarà attivo il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), banca dati per fornire formazione e offerte di occupazione. Da ...