Supplenze docenti 2023 | se non ci sono tutte le cattedre al primo turno l’algoritmo è IMPERFETTO

... oggi la normativa è molto diversa e per diventareè necessario compiere ulteriori passi e ...nella prima fascia delle Graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali e di Istituto) per le...... è soprattutto l'assegnazione di almeno 180 - 200 milaannuali che anche quest'anno si andranno con ogni probabilità a realizzare (oltre la metà delle quali riguardanodi sostegno ).la pagina non ha carattere ufficiale e potrebbe non essere aggiornata in tempo reale, il sito di riferimento rimane quello dell'Ufficio Scolastico2023/2024: è la settimana del ...

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 31 agosto).