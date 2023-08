Supplenze ATA 2023 24 | tra pochi giorni le nomine da graduatorie di terza fascia I posti liberi per provincia IN AGGIORNAMENTO

(Di giovedì 31 agosto 2023)personale ATA per l'anno scolastico/24: in questigli Uffici Scolastici conferiscono ledali di prima e seconda. In caso di scorrimento totale delle, in presenza diancora da assegnare, si passa allo scorrimento delledi istituto di. Questo adempimento è a cura dei Dirigenti Scolastici in cui deve essere assegnata la nomina. L'articoloATA/24, traledadi. I...

Con la MAD si segnala in via diretta e personale ai singoli istituti scolastici la propria disponibilità a svolgerecome personale educativo,o docente, sui posti comuni e anche per ...dopo l'esaurimento di prima e seconda fascia, si passa allo scorrimento di terza fascia2023 - 24: ordine, divieti, spezzoni, docenti, posti DSGA ed ex LSU. Le indicazioni nella ...LA VIDEO INTERVISTA Il provvedimento Il personaleaggiuntivo, sulla scia del vecchio organico ... Si tratterà dibrevi, fino massimo al 31 dicembre 2023. Potrebbe accadere che, trovando le ...

Sotto accusa l'algoritmo del Ministero con cui si assegnano gli incarichi ai docenti precari. Veltri, segretario Uil regionale: "E' programmato male, meglio tornare alle convocazioni in presenza"