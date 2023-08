Sudafrica | palazzo in fiamme a Johannesburg | i morti sono più di 70

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nonancora chiare le cause del rogo, il più grave nella storia della città Tragedia a. Almeno 73 personemorte e 52rimaste ferite in un incendio in unnel distretto finanziario della città. L’incendio è scoppiato intorno all’1.30 di notte. Nonancora chiare le cause del rogo, il più grave nella storia della città, ha riferito il portale di notizieno News24. In dichiarazioni riportate dai media locali, Robert Mulaudzi, portavoce dei servizi di gestione delle emergenze, ha affermato che ilospitava un “insediamento informale”. “Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso”, ha fatto sapere ancora Mulaudzi il quale ha confermato che l’edificio distrutto dalleera un ...

... unche era abbandonato e che era stato occupato da senzatetto. Le autorità locali hanno ... Ilè diventato una calamita per le persone dei Paesi vicini e di altri Stati africani, ...Un edificio abbandonato Mulaudzi ha spiegato che lo stabile era stato 'occupato in modo illegale' e non risultava avere una fornitura 'elettrica legale'. Non si esclude che per il riscaldamento si ...Nella notte tra mercoledì si è sviluppato un grosso incendio in undi Johannesburg, la più grande e popolosa città del. ...

Più di 70 persone sono morte in un incendio in un palazzo nel centro di Johannesburg, in Sudafrica Il Post

Nella notte è scoppiato un grosso incendio in un edificio nel centro di Johannesburg, la più grande città del Sudafrica ...L'incendio nella città sudafricana ha devastato stanotte un edificio di cinque piani nel centro: decine le persone intrappolate. La polizia: era un "rifugio informale" per molte persone ...