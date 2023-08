Sudafrica | incendio in un edificio di Johannesburg | almeno 63 morti

(Di giovedì 31 agosto 2023)63in unscoppiato nella notte in undi, in. Oltre una quarantina i feriti secondo l'ultimo bilancio delle autorità. Le cause della tragedia non ...

L'ultimo bilancio ufficiale, ma ancora provvisorio, parla di almeno 73 morti a causa dell'scoppiato in un palazzo di cinque piani nel centro della città. "Sono stati recuperati 73 corpi", ha ...Almeno 63 morti in unscoppiato nella notte in un edificio di Johannesburg, in. Oltre una quarantina i feriti secondo l'ultimo bilancio delle autorità. Le cause della tragedia non sono ancora note. La ...... Robert Mulaudzi, colui che aggiorna i giornalisti sullo stato del graveche si è sviluppato la notte tra il 30 e il 31 agosto nella più popolosa città del. Il bilancio delle ...

Sudafrica: incendio a Johannesburg, i morti sono 63 Agenzia ANSA

Johannesburg, 31 ago. (askanews) - Almeno 63 morti in un incendio scoppiato nella notte in un edificio di Johannesburg, in Sudafrica. Oltre ...L'incendio nella città sudafricana ha devastato stanotte un edificio di cinque piani nel centro: decine le persone intrappolate. La polizia: era un "rifugio informale" per molte persone ...