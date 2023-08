Sudafrica | incendio a Johannesburg | oltre 70 morti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nel centro di, la più grande città del, l'scoppiato in un palazzo di cinque piani ha causato la morte di70 persone. Il bilancio delle vittime, infatti, è salito a 73 in poche ore. L'allarme è stato lanciato giovedì 31 agosto, intorno alle 1.30 di notte (ora locale). Lo fanno sapere i servizi di emergenza della città citati dalla Cnn. Le autorità invece hanno riferito che il rogo è stato quasi del tutto estinto ma il fuoco continua a riempire le strade intorno all'edificio. Le fiamme altissime hanno devastano i piani inferiore dell'edificio.

