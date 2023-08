Sudafrica | edificio in fiamme a Johannesburg | decine di morti

Almeno 73 persone sono morte in un incendio che ha devastato questa mattina (31 agosto) undi cinque piani nel centro di Johannesburg: lo hanno reso noto i servizi di emergenza della citta'. Decine di altre persone sono rimaste ferite, alcune per inalazione di fumo, e sono state ...... evidenzia la Bbc, e l'divorato dalle fiamme si trova in una zona in cui ci sono quelli che vengono descritti come edifici 'hijacked' (dirottati), occupati in modo abusivo. Ilè ...Altre foto, scattate durante la mattina, mostrano la gente affollata attorno ad aree bruciate e transennate, finestre di vetro rotte e vestiti sparsi intorno all'. TI POTREBBE INTERESSARE

