(Di giovedì 31 agosto 2023) Un edificio abbandonato Mulaudzi ha spiegato che lo stabile era stato 'occupato in modo illegale' e non risultava avere una fornitura 'elettrica legale'. Non si esclude che per il riscaldamento si ...

Un edificio abbandonato Mulaudzi ha spiegato che lo stabile era stato 'occupato in modo illegale' e non risultava avere una fornitura 'elettrica legale'. Non si esclude che per il riscaldamento si ...... che sostenne i movimenti socialisti ribelli in vari Stati (e Mozambico, ad esempio), e ... Non a caso nelle piazze nigerine oggi sila bandiera francese mentre si sventola quella russa .Un'immagine su tutte fotografa questo stato di cose: nella stessa piazza sila bandiera ...dai tempi dell'Unione Sovietica aveva sostenuto movimenti socialisti ribelli in vari Stati (e ...

Sudafrica, brucia un palazzo nel centro di Johannesburg: almeno 73 morti TGCOM

Almeno 52 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in un incendio che ha devastato questa mattina un edificio di cinque piani nel centro di Johannesburg: lo hanno reso noto i servizi di e ...Charlene di Monaco torna in Sudafrica per un tour ufficiale e suo marito Alberto prende provvedimenti dopo la crisi della malattia.