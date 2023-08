Stupro di gruppo su una minorenne a Milano | un arresto

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - Un ventunenne egiziano è stato arrestato, su ordine della gip diPatrizia Nobile, per una violenza sessuale diche avrebbe commesso ai danni di una minore con altri quattro giovani a settembre dello scorso anno in una struttura abbandonata in zona Bonola. L'arrestato è stato rintracciato lo scorso lunedì a Rimini durante un controllo. È stata un'educatrice con cui la giovane si era confidata a segnalare l'episodio al dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura di. Le successive indagini della Squadra mobile dal racconto della vittima e dall'analisi dei tabulati sono risaliti ai presunti autori, tra cui due minorenni all'epoca dei fatti. Nel corso delle indagini due maggiorenni sono stati espulsi dall'Italia mentre nei confronti dei due minori sono stati ...

Il quartiere è stato teatro anche dellodi due cuginette di 12 e 13 anni, avvenuto a luglio 2023, da parte di undi sei adolescenti, di cui solo l'unico maggiorenne è stato per ora ...AGI - Un ventunenne egiziano è stato arrestato, su ordine della gip di Milano Patrizia Nobile, per una violenza sessuale diche avrebbe commesso ai danni di una minore con altri quattro giovani a settembre dello scorso anno in una struttura abbandonata in zona Bonola. L'arrestato è stato rintracciato lo scorso ...Ancora unodi: in sei abusano di due cuginette 13enni L'intento, dunque, è poter scappare via dall'inferno del Parco Verde , dopo le violenze subite dalle due bambine, un incubo ...

Stupro di gruppo: respinta l'istanza di scarcerazione dell'indagato - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Per di più nel caso dello stupro commesso a Palermo – prosegue la nota – è bene sottolineare che ci sono sei persone finite in carcere ...Due giovani originari del nord Africa coinvolti assieme ad altre tre persone nella violenza di gruppo su una minorenne avvenuta a Milano ...