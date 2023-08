Stupro Caivano | Sallemi Fdi | ‘segnato da Meloni punto di non ritorno per lotta a degrado’

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Con la visita della presidenteoggi è stato segnato undi nonsullaal crimine organizzato e al degrado dei territori depressi. Il contrasto all’abbandono subisce oggi una forte inversione di marcia rispetto al passato e all’incuria dei governi che ci hanno preceduto. Da oggi il nostro impegno sarà quello di riportare fiducia ai cittadini che vivono in queste aree, soprattutto del Sud Italia, non intendiamo far sì che ci possano essere altri stupri ma soprattutto vogliamo riportare ordine e educazione fra le giovani generazioni che sono quelle che pagano il prezzo più alto nell’essere lasciate sole a sé stesse”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo. L'articolo CalcioWeb.

La presidente del Consiglio in visita dopo il caso della violenza alle due ragazzine. Dopo il colloquio con il prete anti camorra, visiterà la scuola ......sulle misure da adottare a, dove la presidente del Consiglio ha intenzione di avviare un monitoraggio costante. Meloni non avrebbe incontrato i familiari delle vittime del duplice. "LO ...Giorgia Meloni , come promesso, oggi si è recata adove è stata accolta da un pubblico festante per incontrare don Maurizio Patriciello , il ...visita alla scuola delle bambine vittime di...

La Premier visita il Parco Verde e incontra Padre Maurizio Patriciello. «Il territorio sarà bonificato», dice. E ricorda le direttive: lotta alla criminalità, educazione, scuola. Cita le forze dell'or ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...