Stupro Caivano | Radicali | ' bene visita Meloni | ma serve legalizzare droghe'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "le visite, ottimi i presidi, essenziale la bonifica dei territori. Per non incorrere, però, nella rituale e inutile fiera delle buone intenzioni, è utile ricordare che in Italia esistono interi luoghi controllati dalla criminalità organizzata. Se la soluzione auspicata è solo quella securitaria, il futuro ci regalerà un nuovo fallimento. Il giro d'affari della droga in Italia supera i 14 miliardi di euro l'anno". Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario deiitaliani. "Tutte le politiche proibizioniste hanno fallito. Solo togliendo i soldi dalle casse di mafia, camorra, ndrangheta, solo attraverso la legalizzazione dellesi potranno liberare le città dal controllo della criminalità. La storia ci racconta che le visite proibizioniste durano il tempo di una passeggiata e, ...