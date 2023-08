Stupro Caivano | Carfagna Az | ' ci sono progetti in ballo | Meloni chieda conto ai suoi ministri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Bene ha fatto la presidente, nel suo intervento a, a riferirsi alla necessità di continuità nell'azione di governo per il recupero e la difesa dei territori dove lo Stato risulta fragile o addirittura assente. Ma ‘continuità' significa anche dare un seguito ai consistenti finanziamenti eattivati dal precedente governo". Lo dichiara Mara, presidente di Azione, annunciando un'interrogazione per verificare lo stato d'attuazione dei provvedimenti da lei avviati come ministro per il Sud e la Coesione territoriale: il Cis Terra dei Fuochi, che ha finanziato un impianto di video-sorveglianza nel comune diper un importo totale di oltre un milione di euro; lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per interventi di coesione sociale ...