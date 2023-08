Stupro Caivano | 7 assistenti sociali previsti | 2 in servizio

Leggi su agi

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - I servizinelle periferie metropolitane hanno carenza di uomini e mezzi. Lo sottolinea, parlando con i giornalisti nel Parco Verde di, il presidente campano dell'Ordine nazionale degli, Gilda Panico. "Noi agiamo su mandato, non sul si dice - spiega - inoltre la legge prevede che ci sia un assistente ogni 5mila residenti. Aquindi ce ne vorrebbero al minimo 7. Fino a poco ce ne era fa una sola, poi ci è arrivata una seconda e ora dovrebbe arrivare una terza". Sulla disapplicazione della norma, "non so se c'è una volontà politica. In realtà come queste vanno anche riorganizzate le sinergie., come tutte le realtà post terremoto è stata abbandonata. Sono isole, non hanno mai incrociato la loro strada con le istituzioni. Noi ci ...