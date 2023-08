L'assessore Melasecche tira per la giacchetta il rettore Maurizio Oliviero 'L'anno scorso abbiamo investito 400mila euro. Cosa fa ...Spotify Premium Student Spotify Premium Student è una versione a pagamento ideata per gliche costa 5,99 euro al mese . Occorre fornire una serie di dati relativi al corso di ...Si partirà quanto prima con le prime 300 case, per 600, che potranno accedere ad una stanza pagando dai 250 ai 350 euro, in base all'Isee. Una cifra molto più bassa rispetto agli studentati ...

Studenti universitari "Mezzi pubblici gratis solo se 'paga' l'Ateneo" LA NAZIONE

Calo generale per gli iscritti ai test d’ingresso delle professioni sanitarie: a scienze infermieristiche 448 richieste non bastano per coprire i 460 posti.L’assessore Melasecche tira per la giacchetta il rettore Maurizio Oliviero "L’anno scorso abbiamo investito 400mila euro. Cosa fa l’Università".