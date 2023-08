Studentessa investita fuori da scuola muore dopo 5 mesi di agonia La dirigente scolastica | “Continueremo a ricordarla”

(Di giovedì 31 agosto 2023) È con profondo dolore che la comunità di Bassano Romano (in provincia di Viterbo) piange la scomparsa di Gaia, una giovanedi soli 15 anni che era stata tragicamente coinvolta in un incidente vicino alla suacinquefa. L'articolo .

È con profondo dolore che la comunità di Bassano Romano (in provincia di Viterbo) piange la scomparsa di Gaia, una giovanedi soli 15 anni che era stata tragicamente coinvolta in un incidente vicino alla sua scuola cinque mesi fa. Il tragico evento aveva scosso la comunità, tanto da richiedere l'intervento ...Cinque mesi fa unadi 15 anni di un liceo di Bassano Romano (Viterbo) era stata coinvolta in un tragico incidente proprio vicino la scuola. A intervenire sul posto per soccorrere la giovane era stata anche ...È morta Gaia Punzi , lache cinque mesi fa, fuvicino la scuola superiore di Bassano Romano (Viterbo). A soli 15 anni si è spenta nella giornata di ieri. L'incidente risale allo scorso 10 marzo, sul ...

