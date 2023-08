Strage sulla Torino-Milano | Papa Francesco | Gli incidenti sul lavoro sono una calamità e un' ingiustizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - Tragedia alla stazione di Brandizzo, vicino a, dove un treno regionale ha travolto e ucciso cinque operai alferrovia. Il più giovane tra i deceduti, Kevin Laganà, aveva 22 anni ed era originario di Vercelli. Insieme a lui hanno perso la vita Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala e residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco stanotte nel torinese per un incidente ferroviario nella stazione di Brandizzo: deceduti cinque operai travolti da un treno in transito, feriti altri due ##31agosto — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 31, 2023 Il messaggio del"Gli...

Strage sulla linea ferroviaria Torino-Milano, treno travolge 5 operai: identificate le vittime RaiNews

Strage di operai che stavano lavorando nella notte sulla linea Torino-Milano: sono stati travolti e uccisi da un treno in transito della linea ferroviaria vicino alla stazione di Brandizzo.