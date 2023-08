Strage sui binari | cinque operai investiti e uccisi dal treno in transito

Cinque operai sono stati travolti e uccisi poco dopo la mezzanotte, in seguito a un incidente ferroviario che si è verificato sulla linea Torino - Milano: erano addetti alla manutenzione dei binari e ...La mezzofondista è sempre molto attivasocial e non perde mai occasione per condividere i suoi ... L'ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram ha fatto una vera e propriadi cuori. In ...ROMA. Marcello De Angelis inizia a rispondere. Dopo un mese nel quale è stato bersaglio di attacchi da parte dell'opposizione per le frasi sulladi Bologna e, in alcuni casi, di alcuni suoi ex compagni di viaggio in An, passa alla replica. Da poche ore non è più il capo della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio. L o ha ...

Torino, strage di operai: cinque uccisi da un treno sui binari di Brandizzo La Stampa

Un botto terrificante. Una strage sui binari. L'ennesimo incidente sul lavoro. Travolti alle spalle senza scampo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, intorno alla mezzanotte: cinque operai sono ...CARRI ARMATI. Berlino ha trasferito dieci carri armati Leopard 1A5 all'Ucraina, come parte del suo ultimo pacchetto di aiuti militari per Kiev. Ieri due elicotteri militari ucraini si sono schiantati ...