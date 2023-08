Strage di Torino | Meloni | “Dolore e tristezza | fare piena luce su quanto accaduto”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Giorgia, presidente del Consiglio, ha espresso in un messaggio il suo cordoglio per ladinella quale sono morti cinque operai. “Apprendo condella tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno- scrive il Premier- mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l’auspicio diprimasull’”, le parole del Primo Ministro italiano. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ...