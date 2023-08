Strage di Brandizzo | Mattarella | ' Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza'

...- Il profilo Twitter del Quirinale ha pubblicato un video in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene a un convegno a Torre Pellice ( Torino ) sull' incidente di. " ...Sergio Mattarella riassume in questa frase lo sgomento e il dolore per lasul lavoro consumatasi ieri sera alla stazione di, nel torinese. Una tragedia rispetto alla quale il ...... lavori sarebbero dovuti iniziare dopo passaggio treno: '16 anni dopo Thyssen mi sento ... Così Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto alladella Thyssen del dicembre 2007 a Torino. 'Per ...

Strage a Brandizzo: "I lavori dovevano iniziare dopo il passaggio del treno" Today.it

Inchiesta aperta sulla strage di Brandizzo,"nel Torinese, dove un locomotore ha travolto e ucciso cinque operai.""I due operai rimasti illesi sono stati per diverse ore sotto osservazione in ospedale ...Strage di operai che stavano lavorando nella notte sulla linea Torino-Milano: sono stati travolti e uccisi da un treno in transito della linea ferroviaria vicino alla stazione di Brandizzo. Questi i ...