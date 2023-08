“Storie ad Acquerello” colora Bergamo | due mostre e prima volta in Italia per Thibault Prugne

(Di giovedì 31 agosto 2023). “L’artista è un ricettacolo di emozioni che provengono da ogni parte: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma, da una ragnatela” (Pablo Picasso). L’arte non esiste in senso assoluto, esistono gli artisti. L’uomo, nell’atto creativo, narra di un dialogo autentico con il mondo, facendosi portavoce di suoni, colori, sapori e odori. Riceve dalla natura, esperisce la bellezza, mutando i propri intendimenti più profondi. Un incontro che lo investe di una missione paradossale: ridestare l’umano dal torpore senza rinunciare alla dimensione del sogno.ad– Artefestivalsi accinge a vivere la sua terza edizione, quest’anno anticipata al 2 e 3 settembre. L’importante rassegna dedicata alla nobile e complessa tecnica dell’, dopo lo straordinario ...

Storie ad Acquerello Popolis

Ventotto artisti, 23 workshop dedicati alla tecnica dell’acquerello in tutte le sue variazioni, due giorni di eventi con incontri, conferenze con gli autori, mostre e firmacopie. Sabato 2 e domenica 3 ...Le opere dell’artista sudafricano Orr, che partecipò alla Liberazione come volontario, saranno in mostra al Museo dell’Opera del Duomo.