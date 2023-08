Stop a Rdc | Calderone | Non siamo alla vigilia di una bomba sociale

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2023 "di una? No, assolutamente no perché i numeri ci dicono che la situazione è assolutamente gestibile". Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina, presentando la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusionee lavorativa) presso la sede dell'Inps, che sarà attiva dal primo settembre a partire da chi esce dal Reddito di cittadinanza e farà domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) Fonte video: Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

A partire da fine luglio sono arrivati da parte dell'Inps i primi 193mila messaggi circa dialper i nuclei familiari (che non hanno tra loro minori, disabili o ultra 60enni) che hanno ...Il, per queste categorie, rimarrà in vigore fino al 1° gennaio del prossimo anno, per poi 'scomparire dalla scena' definitivamente, lasciando il testimone all'Assegno di Inclusione.

