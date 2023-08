Stasera le ultime qualificate all’Europa League | la situazione dei playoff e chi parte favorito

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si decideranno, giovedì 31 agosto, lealla fase a gironi della prossima Europache passeranno dal percorso dei preliminari. Dieci le partite in programma e nessuna italiana coinvolta. Tra le big che ancora non hanno staccato un pass per la competizione, Ajax (che ospita il Ludogorets dopo aver vinto 4-1 l’andata), Olympiacos (vittorioso 3-1 sul Cukaricki nel primo round giocato in Grecia) e due delle squadre di Praga: Sparta (2-0 in Repubblica Ceca contro lo Zorya Luhansk) e Slavia (ko 3-1 in casa della Dinamo Zagabra). Successi interni all’andata per Union Saint-Gilloise (2-0 al Lugano), LASK (2-1 allo Zrinjski) e per lo Slovan Bratislava (2-1 all’aria Limassol), mentre il Qarabag si è imposto 2-0 sul campo dell’Olimpia Lubiana. A completare il quadro, Aberdeen-Häcken e Sheriff Tiraspol-Klasvik: si ...